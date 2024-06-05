Но "конфликта интересов нет": отец подозреваемого во взятке адвоката компании Маси Найема работает на госслужбе у его брата Мустафы

Отец адвоката компании Miller Маси Найема работает в службе Мустафы Найема, но "конфликта интересов нет"

Отец Алексея Носова — бывшего адвоката юридической компании Miller Маси Найема, который подозревается в предложении крупной взятки, работает в госведомстве Мустафы Найема. При этом данный человек занимает там далеко не последнюю должность.

Об этом заявила Анна Минюкова. Она напомнила, что после того, как в Miller наведались детективы НАБУ и следователи САП представители компании выгнали Алексея Носова. Из этого, к слову, стало ясно, кто именно проходит по делу, ведь правоохранители нигде не раскрывали имен.

А в это же время брат адвоката Маси Найема Мустафа, который трудится главой Госагентства восстановления и развития инфраструктуры, прокомментировал ситуацию, заявив, что не знает никаких деталей.

"Я не могу знать деталей дела, не знаю, чем оно закончится, но я знаю, на каких ценностях росла его команда, и уверен, что и ему, и его компании хватит мудрости и сил пройти через это", — написал он.

При этом, как оказалось, отец Носова занимает должность начальника Службы восстановления Житомирской области.

Это, к слову, подтверждает и сам Мустафа Найем в комментарии OBOZREVATEL. При этом он отмечает, что "Конфликта интересов в этом решении не было, а свою должность Носов-старший получил по результатам отбора, прошедши все проверки на прозрачность".

"Руководитель Службы восстановления Житомирской области Сергей Носов был назначен на этот пост по результатам отбора. В связи с тем, что в период действия военного положения назначения на соответствующие должности проводятся без конкурсного отбора, кандидатура Сергея Носова была передана на рассмотрение Совета прозрачности и подотчетности Агентства восстановления, в который входят представители общественных организаций. Кроме того, кандидатура Сергея Носова прошла все проверки, предусмотренные украинским законодательством по назначению на государственную службу", – заявил Найем.

Кроме того, Найем говорит, что дополнительно обращался в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за проверкой. Чиновник просил установить, есть ли у него конфликт интересов в связи с назначением Носова-отца.

"Для обеспечения отсутствия потенциального конфликта интересов я обратился с соответствующим обращением в НАПК. Это было моим личным решением, принятым, несмотря на отсутствие такого требования в законодательстве. По результатам рассмотрения обращения, НАПК дало разъяснение, что частного интереса, как одной из составляющих конфликта интересов, у меня как у главы агентства нет, чем были соблюдены все требования законодательства по предотвращению коррупции", – рассказал Найем.

В распоряжении журналистов также оказался официальный ответ НАПК на письмо Найема, где указывается, что тот действительно подтверждает, что конфликта интересов в этом случае нет.

Как сообщалось, 22 мая 2024 года САП совместно с Нацполицией проходили обыски у у одного из детективов НАБУ. Как сообщали источники "Телеграфа", необходимость проведения срочных обысков у детектива НАБУ может объясняться утечкой информации по резонансному уголовному делу, которая касается одного из ключевых организаторов крупной коррупционной схемы.