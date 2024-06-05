Але "конфлікту інтересів немає": батько підозрюваного у хабарі адвоката компанії Масі Найєма працює на держслужбі у його брата Мустафи

Батько адвоката компанії Miller Масі Найєма працює у службі Мустафи Найєма, але "конфлікту інтересів немає"

Батько Олексія Носова — колишнього адвоката юридичної компанії Miller Масі Найєма, який підозрюється у пропозиції великого хабара, може працювати у держвідомстві Мустафи Найєма. При цьому людина займає там далеко не останню посаду.

Про це заявила Ганна Мінюкова. Вона нагадала, що після того, як у Miller навідалися детективи НАБУ та слідчі САП представники компанії вигнали Олексія Носова. Із цього, до речі, зрозуміли, хто саме проходить у справі, адже правоохоронці ніде не розкривали імен.

А в цей час брат адвоката Масі Найєма Мустафа, який працює головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, прокоментував ситуацію, заявивши, що не знає жодних деталей.

"Я не можу знати деталей справи, не знаю, чим вона закінчиться, але я знаю, на яких цінностях зростала його команда, і впевнений, що і йому, і його компанії вистачить мудрості та сил пройти й через це", — написав він.

При цьому, як виявилось, отець Носова обіймає посаду начальника Служби відновлення Житомирської області.

Це, до речі, підтверджує сам Мустафа Найєм у коментарі OBOZREVATEL. При цьому він зазначає, що "Конфлікту інтересів у цьому рішенні не було, а свою посаду Носов-старший отримав за результатами відбору, які пройшли всі перевірки на прозорість".

"Керівник Служби відновлення Житомирської області Сергій Носов був призначений на цю посаду за результатами відбору. У зв'язку з тим, що у період дії воєнного стану призначення на відповідні посади проводяться без конкурсного відбору, кандидатура Сергія Носова була передана на розгляд Ради прозорості та підзвітності Агентства відновлення, до якої входять представники громадських організацій. Крім того, кандидатура Сергія Носова пройшла всі перевірки, передбачені українським законодавством для призначення на державну службу", – заявив Найєм.

Крім того, Найєм каже, що додатково звертався до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за перевіркою. Чиновник просив встановити, чи має він конфлікт інтересів у зв’язку з призначенням Носова-батька.

"Для забезпечення відсутності потенційного конфлікту інтересів я звернувся з відповідним зверненням до НАЗК. Це було моїм особистим рішенням, прийнятим попри відсутність такої вимоги в законодавстві. За результатами розгляду звернення, НАЗК дало роз'яснення, що приватного інтересу, як однієї зі складових конфлікту інтересів, у мене як у голови агентства немає, чим було дотримано всі вимоги законодавства щодо запобігання корупції", – розповів Найєм.

У розпорядженні журналістів також виявилася офіційна відповідь НАЗК на лист Найєма, де вказується, що той справді підтверджує, що конфлікту інтересів у цьому випадку немає.

Як повідомлялося, 22 травня 2024 року САП спільно з Нацполіцією відбувалися обшуки в одного з детективів НАБУ. Як повідомляли джерела "Телеграфа", необхідність проведення термінових обшуків у детектива НАБУ може пояснюватися витіканням інформації у резонансній кримінальній справі щодо одного з ключових організаторів великої корупційної схеми.