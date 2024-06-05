Вымогательство денег у киевских перевозчиков: в КГГА ответили на подозрение заместителя Кличко
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ДБР проводило обыски
Киевская городская государственная администрация опровергла сообщения о подозрении заместителя мэра города Константина Усова. Киевские власти призвали СМИ корректно выдавать информацию.
Об этом говорится на сайте КГГА. Указывается, Усов не получал подозрения о совершении преступления.
По делу вымогательства взятки у киевских автоперевозчиков проходит другое должностное лицо.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сегодня, 5 июня, доложено о подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры", — подчеркивают в КГГА.
Киевские власти подтверждают факт обысков у Константина Усова, но подозрения он не получил.
"Некоторые медиа представляют эту информацию, что подозрение вручили якобы Константину Усову, у которого вчера проводили обыски следователи Государственного бюро расследований", — добавляют в сообщении.
Напомним, во вторник, 4 июня, в КГГА заглянули правоохранители. Делом занимается Государственное бюро расследований. Оно касается "фактов вымогательства должностным лицом у автоперевозчика неправомерного вознаграждения на системной основе".
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