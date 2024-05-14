У главы КОГА появилась сомнительная помощница: активисты обвиняют ее в связях с Россией

Ростолопа не раз фигурировала в громких скандалах

Активисты обратились к главе Киевской областной государственной администрации Руслану Кравченко с требованием объяснить обществу, какую должность в органе занимает, вероятно, директор пророссийской компании Евгения Ростолопа. Известно, что она руководила частным детским садом и юридическими компаниями, а также баллотировалась в местную раду в Ирпене.

Соответствующее обращение было опубликовано на странице сообщества в Facebook, пишет "Коротко Про". Ростолопа позиционирует себя как адвокат, активистка и советница главы ОГА, однако ни один из этих статусов не имеет юридического подтверждения.

Также отмечается, что Ростолопа уже продолжительное время действует в интересах многих застройщиков Киевщины.

"Ростолопа не впервые защищает интересы Пикулика. Ранее она уже выступала против сноса его рекламных конструкций и всячески нахваливала одиозного застройщика. Вообще работа "на" или "против" застройщиков и депутатов привычное дело для Евгении. Объектами нападок Ростолопы в свое время были экспортер Пеший, Марку и многие другие предприниматели и чиновники", — говорится в опубликованном сообщении.

Женщину подозревают в связях с Россией. Активисты отмечают, что она управляет компанией, владельцы которой являются гражданами страны-агрессора.

Ростолопа была в скандале по поводу избиения местной жительницы в Ирпене и конфликта вокруг застройки местного парка Ермолаева, где она обвинила эко-активистов в давлении на застройщика. Кроме этого, одна из недавних публикаций о ней касается ее участия в официальной встрече между Кравченко и Митрополитом Эпифанием.

У активистов на этот счет возникло много вопросов, в частности к председателю КОГА Руслану Кравченко.

"Следует отдать должное Евгении, в перерывах между защитой нужных застройщиков и нападками на их оппонентов Ростолопа все же пытается имитировать реальную общественную деятельность. А еще Евгения периодически продвигает в сети пророссийское "нет войне" или баллотируется в горсовет.

Интересно, что по этому поводу может сказать глава Киевской ОГА. Господин Кравченко, у общины есть несколько вопросов: на каких основаниях госпожа Ростолопа посещает официальные встречи в КОГА? Какую должность в КОГА занимает она и за какое направление работы отвечает? Как Вы оцениваете нападение Ростолопы на жительницу Ирпеня и ее работу в компании с российским следом? Также призываем небезразличных журналистов приобщиться к расследованию интересной и насыщенной жизни Ростолопы. Страна должна знать своих "героев"", — пишут местные активисты.

На обвинение Евгения ответила, отметив, что никакого отношения к российской компании не имеет уже более 10 лет.

"31.10.2013 года в городе Киев, согласно требованиям действующего законодательства Украины, было зарегистрировано украинское общество "КОНДОР-ЭКО-Украина" в состав учредителей которого вошло украинское предприятие, гражданка Украины, российское предприятие и гражданин россии, а меня назначили на должность директора.

Согласно Протоколу общего собрания общества и приказа, меня с 10.12.2013 года уволены с должности директора и назначен новый директор общества. Общество меня уволило, но не внесло запись в ЕГРПОУ о назначении нового директора. Я более 10 лет не имею никакого отношения к этому обществу и не являюсь лицом, имеющим право самостоятельно инициировать внесение изменений в ЕГРПОУ. Я никогда не получала никаких доходов, а данное общество никогда не осуществляло хозяйственную деятельность", — написала Ростолопа.

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