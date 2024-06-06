Курт Волкер: "Украина должна выиграть в этой войне. Эта борьба не должна происходить изолированно"

В Вашингтоне проходит "Саммит Свободы США-Украина"

Для решения проблемы глобальной войны Украина должна выиграть в войне против России, и эта борьба не должна происходить изолированно. Об этом во время первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", который проходит в Вашингтоне и соорганизатором которого стала Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), заявил американский дипломат, посол и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Украинская борьба за свободу чрезвычайно важна, и Украина должна выиграть в этой войне. Эта борьба не должна происходить изолированно", — сказал он, пояснив, что украинско-российская война связана с войной Ирана против Запада, с желаниями Китая перевернуть глобальный мировой порядок, а также с агрессивными действиями режимов Кубы, Венесуэлы, Никарагуа. Эти страны работают вместе: иранские дроны используются россиянами для убийства гражданского населения Украины. Эти иранские дроны используются для атак в Израиле, артиллерийские снаряды Северной Кореи передаются России для войны. Российские ракеты сейчас предоставляются Северной Корее, чтобы представлять угрозу в Тихоокеанском регионе. Китай продает товары в Россию, заменяя подсанкционные товары", — объяснил Курт Волкер.

Он уверен: "Если мы не остановим эту войну в Украине, эти войны разрастутся и станут более взаимосвязанными. Тогда предстоит решать проблему глобальной войны".

По его мнению, не все лидеры в США и Европе до конца понимают масштабы проблематики и руководствуются страхами во внешней политике. "Я продолжаю чувствовать, что наши лидеры в США, а также, думаю, в Европе до конца не понимают проблематику. Они думают, что эту проблему можно решить, что нужно что-то делать, но не до конца, что нам нужно быть осторожными, чтобы не зайти слишком далеко, что им нужно подумать о последствиях, если Россия проиграет или будет фрагментирована", — сказал он, подчеркнув, что риск больше, если Россия выиграет.