Курт Волкер: "Україна має виграти у цій війні. Ця боротьба не повинна відбуватися ізольовано"

У Вашингтоні проходить "Саміт Свободи США-Україна"

Щоб вирішити проблему глобальної війни, Україна має виграти у війні проти Росії, і ця боротьба не повинна відбуватися ізольовано. Про це під час першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні і співорганізатором якого стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), заявив американський дипломат, посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Українська боротьба за свободу є надзвичайно важливою, і Україна має виграти у цій війні. Ця боротьба не повинна відбуватися ізольовано", — сказав він, пояснивши, що україно-російська війна пов’язана з війною Ірану проти Заходу, з бажаннями Китаю перевернути глобальний світовий порядок, а також з агресивними діями режимів Куби, Венесуели, Нікарагуа. "Ці країни працюють разом: іранські дрони використовуються росіянами для вбивства цивільного населення України. Ці іранські дрони використовуються для атак в Ізраїлі, артилерійські снаряди Північної Кореї передаються Росії для війни. Російські ракети зараз надаються Північній Кореї, щоб становити загрозу в Тихоокеанському регіоні. Китай продає товари в Росію, замінюючи підсанкційні товари", — пояснив Курт Волкер.

Він впевнений: "Якщо ми не зупинимо цю війну в Україні, ці війни розростуться і стануть більш взаємопов’язаними. Тоді треба буде вирішувати проблему глобальної війни".

На його думку, на жаль, не всі лідери у США і Європі до кінця розуміють масштаби проблематики та керуються страхами у зовнішній політиці. "Я продовжую відчувати, що наші лідери в США, а також, думаю, в Європі до кінця не розуміють проблематику. Вони думають, що цю проблему можна вирішити, що потрібно щось робити, але не до кінця, що нам потрібно бути обережними, щоб не зайти занадто далеко, що їм потрібно подумати про наслідки, якщо Росія програє або буде фрагментована", — сказав він, підкресливши, що ризик є більшим, якщо Росія виграє.