Кто должен обновить данные, а кому это не нужно делать: в ТЦК четко ответили

На обновление данных есть 60 дней

Военнообязанные, в соответствии с новым законом о мобилизации, должны обновить данные. И исключением могут быть только снятые с учета граждане, в документах которых указана формулировка "с исключением".

Во всех остальных случаях – обновить данные необходимо. Об этом "Телеграфу" сказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, отвечая на вопросы, которые всплывают в обществе чаще всего. Более подробно об особенностях вручения повесток, обновления военно-учетных данных и прохождении ВВК читайте в материале "Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех"

"В соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона (это 18 мая) уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при ее наличии) и другие персональные данные", — сказал Роман Истомин.

Он напомнил, что для граждан, находящихся на территории Украины, есть три варианта обновления данных:

прибыть самостоятельно в ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или по своему месту жительства;

прибыть в центр предоставления административных услуг;

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

В то же время, снятым с учета гражданам не нужно обновлять сведения.

"Если гражданин снят с военного учета с формулировкой "с исключением", тогда не нужно. Во всех остальных случаях он продолжает состоять на военном учете и должен уточнить свои персональные данные", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вступления закона в силу об усилении мобилизации с 18 мая уже есть первые результаты. В частности, она увеличилась.