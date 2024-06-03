Обновил данные в "Резерв+" и встретил ТЦК на улице: что будет и могут ли вручить повестку, рассказала адвокат

Штраф человек уж точно не получит

Люди, которые по требованиям действующего закона обновили данные в "Резерв+", во время возможной встречи с представителями территориального центра комплектования (ТЦК) на улице вполне могут получить повестку. Однако речь идет о повестке на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, пишет РБК-Украина. По ее словам, такая же процедура ожидает и тех, кто данные еще не обновил.

Они получают повестку на обновление личной информации, а в эту процедуру также входит прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВВК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более подробная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВВК, которое было или не было реализовано», –говорит адвокат.

Заметим, что работникам ТЦК также будет доступна информация о том, сколько повесток мужчина получил и на сколько из них не отреагировал. Но сейчас этот функционал пока не введен.

Екатерина Анищенко предупреждает тех, кто собирается в ТЦК, ведь им стоит готовиться к большим очередям.

"Сейчас мы наблюдаем большие очереди в ТЦК. Мои клиенты говорят, что иногда даже приходится брать отпуска, чтобы там простоять и потом еще успеть пройти ВЛК", – говорит адвокат.

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат рассказала, может ли вас мобилизовать не "ваш" ТЦК.