Директор Запорожского аэропорта продолжает получать миллионную зарплату: самолеты оттуда не летают уже третий год

Зарплату получают и другие сотрудники

Запорожский аэропорт, как и все остальные в Украине, прекратил свою работу после полномасштабного вторжения России в Украину, а российские оккупанты несколько раз наносили удары по этому объекту. Несмотря на это, некоторые сотрудники аэропорта продолжают получать немалую заработную плату.

Как выяснил "Телеграф", и.о. директора коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожья" получил за прошлый год зарплату более миллиона гривен. Отметим, что им является Коняхин Александр Григорьевич.

Согласно декларации Коняхина, которую он подал в марте 2024 года, за 2023 год от коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожья" он получил 1 073 437 гривен. Это единственный задекларированный источник его дохода.

Следует отметить, что в конце 2023 года Коняхин отчитался о работе предприятия. По его словам, в 2023 году предприятие оставалось в состоянии простоя. Финансовая поддержка из бюджета на содержание предприятия в 2023 году составила 73,5 млн. грн. Из них оплата труда – 55,9 млн грн, 10,3 млн грн – расходы на коммунальные услуги, техническое обслуживание и текущие ремонты – 1,4 млн грн, технические расходы – 5,7 млн грн. Коняхин отметил, что основным расходом предприятия в 2023 году была оплата труда сотрудников. Она составляла 76% от общей суммы затрат.

"Штатная численность, которую сейчас имеем, критически минимальна для получения соответствующих сертификатов, которые позволят возобновить авиационную деятельность предприятия. При более жестком сокращении персонала коммунальное предприятие теряет сертификат. Для его восстановления нужно будет заново нанимать сотрудников, обучать их в течение 1,5-2 лет. То есть работа предприятия будет невозможной", — подчеркнул он.

Как известно, с начала широкомасштабной войны аэропорт подвергался обстрелам по меньшей мере трижды. Первый удар по нему россияне нанесли в первый же день вторжения — 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории создания Запорожского аэропорта. После открытия нового терминала он смог поработать около двух лет.