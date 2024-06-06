Директор Запорізького аеропорту продовжує отримувати мільйонну зарплату: літаки звідти не літають вже третій рік

Зарплату отримують й інші співробітники

Запорізький аеропорт, як і всі інші в Україні, припинив свою роботу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а російські окупанти декілька разів завдавали ударів по цьому об'єкту. Попри це, деякі співробітники аеропорту продовжують отримували чималу заробітну плату.

Як з'ясував "Телеграф", в.о. директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" отримав за минулий рік зарплату у понад мільйон гривень. Зазначимо, що ним є Коняхін Олександр Григорович.

Згідно з декларацією Коняхіна, яку він подав у березні 2024 року, за 2023 рік від комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" він отримав 1 073 437 гривень. Це єдине задеклароване джерело його доходу.

Варто зазначити, що наприкінці 2023 року Коняхін відзвітував про роботу підприємства. За його словами, у 2023 підприємство залишалося у стані простою. Фінансова підтримка з бюджету на утримання підприємства у 2023 році склала 73,5 млн грн. З них оплата праці — 55,9 млн грн, 10,3 млн грн — витрати на комунальні послуги, технічне обслуговування та поточні ремонти — 1,4 млн грн, технічні витрати — 5,7 млн грн. Коняхін зазначив, що основною витратою підприємства у 2023 році була оплата праці співробітників. Вона складала 76% загальної суми витрат.

"Штатна чисельність, яку зараз маємо, є критично мінімальною для отримання відповідних сертифікатів, які дозволять відновити авіаційну діяльність підприємства. При більш жорсткому скороченні персоналу комунальне підприємство втрачає сертифікат. Для його відновлення потрібно буде заново наймати співробітників, навчати їх впродовж 1,5 — 2 років. Тобто робота підприємства буде неможливою", — підкреслив він.

Як відомо, з початку широкомасштабної війни аеропорт зазнавав обстрілів щонайменше тричі. Першого удару по ньому росіяни завдали в перший же день вторгнення — 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію створення Запорізького аеропорту. Після відкриття нового терміналу він зміг попрацювати трохи близько двох років.