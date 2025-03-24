Компромисс для всех? ИИ Маска проанализировал встречу делегаций США и Украины

Назван главный риск

Искусственный интеллект Grok проанализировал переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии в ночь на 24 марта. ИИ спрогнозировал дальнейшее развитие событий и факторы риска в достижении мира этим путем.

Как отмечает "Телеграф", опираясь на ответ Grok, встреча США и Украины была достаточно продуктивной. На ней стороны определили ключевые моменты 30-дневного прекращения огня.

Отметим, что Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Созданный по инициативе самого Маска в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

Анализ результатов переговоров США и Украины

ИИ говорит, что сам министр обороны Украины Рустем Умеров оценил эти переговоры как "конструктивные и содержательные". Во время встречи основной упор делали на энергетическом вопросе, в том числе на защите этих объектов от ракетных ударов. В украинскую делегацию вошли специалисты по энергетике, военные представители и дипломаты, что свидетельствует о техническом и практическом фокусе переговоров.

США на этой встрече представляли высокопоставленные должностные лица: советник по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. По результатам переговоров появилась информация, что Вашингтон возобновит поставки оружия и разведданных Украине, а Киев согласится на 30-дневное перемирие при соблюдении соглашения Россией. По мнению Grok, это определенно свидетельствует о попытке США достичь частичного прекращения огня, по крайней мере, уменьшить удары по энергетической инфраструктуре.

Прогноз и риски

В краткосрочной перспективе, по мнению ИИ, Украина должна ожидать уточнения условий возможного временного прекращения огня. В то же время, результат этого соглашения зависит от переговоров США и России. Если Москва согласится на прекращение огня, это даст Украине возможность восстановить свою энергетическую инфраструктуру.

Долгосрочная перспектива — эти переговоры в большинстве своем технические, поэтому ожидать значительных прорывов в политических вопросах, к примеру, территориальных уступок, не следует. Однако поддержка США позволит Украине укрепить свою позицию и на фронте, и за столом переговоров. Однако, как считает Grok, Киев до сих пор боится давления Штатов на уступки без гарантий безопасности. Этот вопрос вполне могут вынести на повестку дня следующих встреч.

ИИ считает, что одним из самых больших рисков этих встреч является то, что Россия отвергнет предложенные ей условия. Тогда переговоры зайдут в тупик, что заставит Вашингтон сосредоточиться на посредничестве, сохраняя дистанцию от прямого вмешательства. Энергетический кризис в Украине останется острым без немедленных решений.

Подытоживая, Grok добавляет, что переговоры 23-24 марта покажут, следует ли ожидать временного перемирия и на каких условиях. Однако успех договоренности зависит от позиции России, но на компромисс должны пойти все стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о новом раунде переговоров России и США.