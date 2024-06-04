"Укрпочта" потратит на сообщения SMS и в Viber десятки млн гривен: одна деталь настораживает в тендере

Общая сумма переваливает на 45 млн гривен

"Укрпочта" планирует потратить более 45 миллионов гривен на СМС-сообщения на мобильные телефоны граждан, а также сообщения в Viber. Такие закупки компания проводит регулярно, но в данном случае замечен интересный момент.

Соответствующий тендер размещен на сайте ProZorro. Его общая сумма составляет 45 496 896,00 грн.

Что интересно, в дополнительной информации компания указывает, что все готовящиеся участником документы излагаются на украинском языке. Однако документы, которые не готовятся участником и представлены в составе тендерного предложения, "могут быть предоставлены как на украинском, так и на русском языке".

"Если в составе тендерного предложения предоставляется документ на другом языке, чем украинский или русский, участник предоставляет перевод этого документа. Ответственность за качество и достоверность перевода несет участник. Применяемые критерии оценки цена (100%)", — отметила компания.

В конце прошлого года в "Укрпочте" подтверждали закупку 90 миллионов SMS и 60 миллионов Viber-рассылок в год. У компании более 100 миллионов отправлений. Тогда, согласно тендерной документации, компания готова была потратить на это 65 718 840 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2024 года "Укрпочта" выставила на продажу 531 неисправный автомобиль. Однако вслед за этим компания наткнулась на критику в свою сторону.