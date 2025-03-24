За такие деньги можно купить квартиру: в киевском ЦУМе продают неприлично дорогое кольцо

Имеет искусственный камень

В киевском ЦУМ продают золотое обручальное кольцо с бриллиантом за более 1 млн грн. Такая стоимость и то, что камень искусственный, не натуральный, изрядно возмутила сеть.

Один из пабликов Telegram опубликовал пост, в котором показана реклама кольца за 1 млн, его продают в центре Киева. В долларах цена этого украшения составила более 25 тысяч.

"Ого! Обручальное кольцо за 1 миллион гривен продается в ЦУМе. 25 тысяч долларов. В Харькове за эти деньги можно купить двушку в центре города!" – говорится в сообщении.

"Телеграф" решил проверить эту информацию. Действительно на портале компании "SOLO", которая имеет магазин в ЦУМе, есть кольцо за 1 млн грн и даже не одно. Такая стоимость обусловлена тем, что компания выращивает камни на заказ индивидуально под каждого клиента.

Вышеуказанное кольцо сделано из белого золота, имеет бриллиант в 5,3 карата и вес — 2,9 г. Его стоимость составляет 1,12 млн гривен.

Пользователей сети возмутила и сама стоимость кольца, и подпись под видео. Большинство людей считают, что кольцо с искусственно выращенными в лаборатории камнями не должно столько стоить. Ведь в ювелирном деле искусственные идеальные камни не так ценны, как настоящие.

К тому же пользователи не уверены, что в Харькове за 1 млн грн можно купить хоть какое-то жилье, о двухкомнатной квартире речь даже не идет. Люди говорят, что автор поста давно не видел цен на недвижимость, ведь они за время войны взлетели значительно.

В то же время на порталах по продаже квартир есть немало вариантов жилья почти за 1 млн грн как в Харькове, так даже и в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в магазине для киевской элиты продают вино за тысячу долларов и гнилые бананы.