Скандал с фальшивыми инвалидностями прокуроров: получил ли кто-нибудь наказание

Расследование первоначально имело серьезные масштабы

В Министерстве здравоохранения отменили инвалидности у 74 из 526 прокуроров, имевших такие статусы. Однако, несмотря на выявленные фальшивые инвалидности, Офис генерального прокурора не собирается увольнять ни одного из этих прокуроров.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Напомним, в ноябре 2024 журналист Юрий Бутусов обнаружил большой процент прокуроров с подозрительными инвалидностями в Хмельницкой прокуратуре. Это произошло после того, как при обысках у руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы нашли более 6 млн долларов.

Приказ президента и результаты расследования

Владимир Зеленский поручил генпрокуратуре и правоохранительным органам отчитываться о мерах по противодействию коррупции в контексте фальшивых инвалидностей среди прокуроров.

Тогда действующий генпрокурор Андрей Костин инициировал расследование, но ни один из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры с инвалидностью не был уволен. Впоследствии, в октябре 2024 года было возбуждено уголовное производство по законности предоставления инвалидностей госслужащим и правоохранителям.

Центру противодействия коррупции в ГБР сообщили, что за полгода следственных действий подозрение объявили только двум прокурорам с фейковыми инвалидностями – руководителям Хмельницкой и Уманской прокуратур. Они получили пенсии на сумму 1,5 млн гривен.

В Минздраве сообщили, что в Хмельницкой области отменили инвалидности у 13 прокуроров, а в других областях — в 61.

Действия ГБР и ОГП

Следователи ГБР и прокуроры проинформировали о результатах этой проверки, поскольку они ее инициировали. Однако вместо того, чтобы расследовать недобродельных прокуроров, ГБР сосредоточилось на проверке военных.

Из 74 прокуроров, которым Министерство здравоохранения отменило фальшивые инвалидности, только двоим сообщили о подозрении. В то же время ни один из них не был уволен, поскольку в Офисе генпрокурора не считают это достаточным поводом для подачи жалобы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Ситуация с хмельницкими прокурорами схожа. Офис генпрокурора сообщил, что из 78 прокуроров с инвалидностью не уволили ни одного. Минздрав отменил инвалидность у 13 прокуроров, а 39 вызвали на дообследование.

Одним из таких прокуроров был экс-руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник. В конце концов, он не явился на контрольную проверку и позже уволился по собственному желанию.

Почти никаких последствий для виновных

В общей сложности, по данным генпрокуратуры, 3 чиновника ушли по собственному желанию, а 11 — были уволены только с административных должностей, но продолжают работать на других должностях в прокуратуре.

Итак, большинство государственных обвинителей с фальшивыми инвалидностями остаются на своих должностях, а полугодовое расследование почти не дало результатов.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине официально отменены медико-социальные экспертные комиссии. Их место заняли новые экспертные комиссии, которые будут функционировать в кластерных и сверхкластерных больницах после ряда резонансных скандалов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вместо МСЭК теперь Экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности, или ЭКОПФО. Комиссии будут получать на рассмотрение пациентов избирательно, но ни пациент, ни комиссия не будут знать, какой врач будет анализировать их случай.

Большинство процессов упростили и перевели в цифровой формат. Все этапы оценки фиксируют в электронной системе, что поможет избежать коррупции.