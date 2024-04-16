На что потратили больше полутора миллиардов бюджетных денег "Слуга народа", "ЕС" и другие партии (инфографика)

Одна Слуга народа получила из бюджета более миллиарда гривен

В 2015-м году в Украине ввели финансирование политических партий из государственного бюджета. Каждая из партий, прошедших в парламент, получает выплаты в зависимости от количества проголосовавших за нее избирателей. За время полномасштабного российского вторжения с 2022 года на эти цели были израсходованы чуть более 1,6 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба аналитической системы YouControl, по данным которых из пяти партий, набравших более 5% голосов избирателей на выборах, в 2022-2023-м годах в полном объеме средства из госказны получили лишь три. Так, партии "Голос" и ОПЗЖ этих выплат лишились или получили их лишь частично.

В частности, в 2021-м году "Голос" был лишен финансирования из-за выявленных нарушений, лишь в конце 2023 года выплаты были возобновлены, и в первом квартале 2024 года политсила получила почти 29 млн грн. ОПЗЖ до своего запрета успела в январе 2022 года получить 33,2 млн грн.

Партии-получатели средств из госбюджета Украины во время войны

Крупнейшим получателем государственного финансирования стала партия "Слуга народа", за 2022-2023 гг. госбюджет перечислил ей 1,2 млрд грн или 75% от всех средств, потраченных на политические партии. При этом чуть более 10%, 130 млн грн, "Слуга народа" в 2022-м году направила на финансирование ВСУ.

Еще 89 млн грн. партия президента заплатила ООО "Профмаркет Сервис" за оплату наемного персонала для политсилы. В настоящий момент ООО находится в стадии ликвидации. Порядка 32 млн грн ушли на оплату аренды помещений.

303 млн грн от государства получила "Европейская солидарность", потратив при этом заметно больше – 385 млн грн. Основными расходами ЕС стали 119 млн грн переведенных общественной организации "Солидарное дело громад" и 17 млн грн. заплаченных телеканалам "Прямой" и "5 канал".

Партия "Батькивщина" получила от государства 168,78 млн грн, которых ей явно не хватило для оплаты своих расходов. Так, совокупный долг политической силы составляет 8,12 млн грн. Основные же расходы "Батькивщины" приходятся на юридические услуги, только АО "Адвокатская контора "Финкель и Гимпенсон" получила от партии свыше 20 млн грн.

Получатели средств от партий ВР

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год. Согласно документу доходы главы государства, а также его семьи составили почти 12,5 млн. гривен.