Арахамия прокомментировал заявление Безуглой о том, что она остается во фракции "Слуга народа"

Депутат говорила о своем выходе еще с января, однако в какой-то момент передумала

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал заявление Марьяны Безуглой о том, что она не будет выходить из фракции. Он сказал, что не следит за ее заявлениями.

По мнению Арахамии, это было реакцией на общение главы фракции с депутатами по поводу их попыток покинуть фракцию. Об этом он рассказал журналистам издания Liga.net.

"Я не слежу за заявлениями Марьяны. Но думаю, что это реакция на мое общение со всеми депутатами Слуги по поводу всех попыток куда-то уйти", ― сказал Арахамия.

Напомним, 22 апреля Марьяна Безуглая заявила, что останется во фракции "Слуга народа", чтобы не подводить президента. Не все ей нравится в работе, но она будет улучшать процесс. При этом Безуглая не собирается возвращаться в политическую партию СН.

Впервые нардепка заявила о выходе из фракции 11 января. Она назвала ее слабой. За несколько месяцев до этого Безуглая неоднократно попадала в скандалы из-за критики военного руководства во главе с экс-главнокомандующим Валерием Залужным.

Из-за скандалов ее отозвали с должности заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако она осталась в составе Комитета.

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