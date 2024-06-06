"Вы меня уже раздражаете": скандальный нардеп рассказал, зачем хотел ехать в Донецк к Пушилину

Депутат считает, что любые политические действия могли что-либо сделать

Народный депутат Евгений Шевченко перед началом полномасштабного российского вторжения планировал ехать в Донецк, чтобы поговорить с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным. Он уверяет, что хотел спасти страну.

Об этом Шевченко рассказал "Телеграфу" в интервью: "Я рисковал жизнью, где мой "Герой Украины"? Нардеп Шевченко о переговорах с Лукашенко, конце войны и русском языке".

Дисклеймер: Редакция "Телеграфа" может не соглашаться с отдельными высказываниями народного депутата Евгения Шевченко. Тем не менее политик был причастен к переговорному процессу с Беларусью в первые дни широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В этой связи мнение нардепа представляет резонанс и общественную важность.

Шевченко отметил, что для него это больная тема, поскольку "ее никто не поймет". Однако он все же рассказал о своих намерениях тогда:

"У нас поехать в Донецк — это чуть ли не государственная измена. А когда я говорил, что нужно ехать в Донецк, я понимал, что грядет полномасштабная война, и хотел это остановить".

Нардеп считает, что любые политические действия могли что-либо сделать. В то же время бездействие и нагнетание обстановки, по его мнению, привели к войне.

Исходя из полученных ответов корреспондент поинтересовался у собеседника, с кем тогда было говорить в Донецке, и привел в пример главая так называемой "ДНР" Дениса Пушилина. Однако на это нардеп отреагировал резко.

"Я вообще не понимаю, зачем вы задаете эти вопросы. Вы хотите написать, что Шевченко пророссийский? Я уже пожалел, что пошел на интервью. Вы постоянно мне говорите про прошлое, "а вот вы сказали там, а вот там"… Вы меня уже раздражаете просто. Я про политику, а вы мне про Донецк… Потому что я хотел спасти нашу страну! Не хотел войны в нашей стране! Неужели это не понятно?", — возразил Шевченко.

При этом открытым остался вопрос, как все же это помогло бы остановить войну. Шевченко ответил, что многое сделал в начале полномасштабного вторжения и рисковал своей жизнью.

"Какой смысл говорить о том, что было? Главный вопрос — сейчас что делать? Толку, что я организовал переговоры? Ну, с одной стороны мы выиграли время, россияне отвели войска от Киева. Это же и моя заслуга. А где мой "Герой Украины?" Где? Мы сидим на интервью, потому что Шевченко рисковал жизнью и меня чуть не убили за это. Скажите, пожалуйста, где мой "Герой Украины", — сказал собеседник.

Также он напомнил, что разговаривал с Александром Лукашенко. При этом он подчеркнул, что если Лукашенко называют диктатором, а он с ним говорил, то, возможно, и с Пушилиным смог бы решить вопрос.

"Одно действие, которое я сделал, привело к хорошим последствиям. Вы говорите: "А с кем там говорить?" Я ведь с Лукашенко говорил. А он же диктатор, по-вашему, да? И вот когда вы задаете вопрос, что бы я сделал в Донецке, то я бы с Пушилиным решил этот вопрос. А вдруг бы я решил вопрос с Пушилиным, а? И войны бы не было. Вы не просчитывали?", — отметил Шевченко.

Нардеп заявил, что ему все равно, с кем говорить. Тут же он привел высказывание президента Украины Владимира Зеленского — "хоть с чертом лысым". Но он уверен, что говорить нужно с тем, кто принимает решения.

На вопрос, считает ли Шевченко, что Пушилин принимает какие-либо решения, он ответил следующее:

"А какие Лукашенко принимает решения? Он же полностью под Путиным. Проведите параллели. В понятии наших дебилов Путин управляет всем миром: Китаем, Ираном…", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Евгений Шевченко в начале полномасштабной войны вместе с начальником ГУР МО Кириллом Будановым организовал телефонные переговоры Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.