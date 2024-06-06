Вони слабаки і навіть гірші: екс"слуга", нардеп Шевченко, висловився про Зеленського та його команду

Нардепу не до вподоби зміни у президентській партії та самого глави держави

Народний депутат України Євген Шевченко розповів, коли розійшлися його шляхи з партією "Слуга народу", у складі якої він спочатку увійшов до Верховної Ради. Зараз політик вважає своїх колег слабаками та ким ще гіршим.

Про це він розповів "Телеграфу" у матеріалі "Я ризикував життям, де мій "Герой України"? Нардеп Шевченко про переговори з Лукашенком, кінцем війни та російською мовою".

За словами Шевченка, йому були близькі погляди Володимира Зеленського на той момент, коли він балотувався у президенти. Тоді й сама партія була іншою, але коли глава держави та його партія почали змінюватися, то нардеп вирішив піти.

"У "Слузі народу" половина депутатів таких самих точно поглядів, як і я, просто вони с**куни та слабаки. Їх інша половина зламала, і вони носи повісили, а я пішов. І я дуже щасливий", — сказав Євген Шевченко.

При цьому в самій "Слузі народу" дотримуються іншої версії події. Шевченка виключили з фракції після того, як він у 2021 році провів зустріч з білоруським президентом Олександром Лукашенком, якого офіційний Київ не визнав легітимним лідером республіки Білорусь.

Також скандальний нардеп розповів, навіщо хотів поїхати до терористичної "ДНР" та поговорити з ватажком місцевих бойовиків Денисом Пушиліним. Він запевняє, що хотів урятувати країну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олександр Лукашенко нібито не знав про плани РФ вдертися до України, каже Євген Шевченко. Скандальний нардеп запевняє, що самопроголошеному диктатору не потрібна ескалація та втягування Білорусі у війну.