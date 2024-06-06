"О Крыме забудьте, а россиян придется простить": скандальный нардеп мечтает о тупике на фронте и переговорах

Политик даже заговорил о собственном президентстве

Скандальный народный депутат Евгений Шевченко, который сказал, что Лукашенко хочет завершить войну в Украине, заявил о необходимости переговоров с Россией. Он сказал, что будь президентом, то наладил отношения с РФ и вернул обратно Донецк.

Однако о Крыме стоит забыть, он не вернется в состав Украины, считает политик. Об этом народный депутат рассказал "Телеграфу" в интервью, читайте детали в материале "Я рисковал жизнью, где мой "Герой Украины"? Нардеп Шевченко о переговорах с Лукашенко, конце войны и русском языке".

Дисклеймер: Редакция "Телеграфа" может не соглашаться с отдельными высказываниями народного депутата Евгения Шевченко. Тем не менее, политик был причастен к переговорному процессу с Беларусью в первые дни широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В этой связи мнение нардепа представляет резонанс и общественную важность.

Главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Крым не вернется, говорит Шевченко

Нардеп заявил, что не оправдывает Путина, а только ищет шаги как политик. Украине нужно вести политику по-особому, потому что она находится между Западом и Востоком.

"Мне говорят "ты оправдываешь Путина, оправдываешь войну". Да какое "оправдываешь"? Я лишь как политик ищу ходы. Украина находится между Западом и Востоком, здесь нужно по-особенному вести политику, отличающуюся от любой другой страны.

Назовите мне хоть одну страну, которая наш искренний друг. Не тот, кто нас использует в войне с Россией, а кто настоящий наш друг?", ― сказал Шевченко.

Если бы нардеп стал президентом, то якобы наладил отношения с Россией и другими странами. Он вроде бы даже смог вернуть Донецк, но не Крым.

"А если завтра Шевченко станет президентом, я вам отвечаю: у нас нормальные отношения с Россией (не дружеские, а нормальные), дружеские отношения с Беларусью, отличные отношения со Словакией и Венгрией, румыны под нами пляшут, а с молдаванами вообще вино пьем, болгары начинают к нам ездить, а турки целуются взасос с нами. Вот это Шевченко президент.

И Донецк обратно возвращается. Крым? Забудьте. Мы никогда в жизни его не вернем. Это вопрос неразрешимый в принципе", — сказал Шевченко.

Нардеп также заявил, что у него нет контактов с россиянами и напомнил, что выступал за независимость Украины еще в конце 80-х. Он себя назвал "настоящим самостийником".

"Так выбирайте какая вам Украина нужна? Такая? Или вам нужно дальше это все происходящее? Да нет, Шевченко же "зрадник", вон ИПСО несет. Да нет у меня контактов с россиянами! Я в "Народном рухе" был в 1987 году и выступал за независимость Украины. Я самостийник самый настоящий!", — сказал Шевченко.

Нардеп считает, что россиян нужно простить

"Читайте Библию: прощайте и будете прощены. Либо Ветхий Завет: зуб за зуб, око за око. Либо Ветхий Завет, либо Новый Завет. Человечество нового ничего не придумает. Придется прощать друг друга. Придется примиряться. Ну, если не хотите примиряться, то вы должны знать, что война и смерти придут к вам прямо домой.

У кого из политиков, которые выступают против перемирия и любого мира, сын сейчас в армии? Мой сын в армии, а позиция у меня такая. Так кто пророссийский? Не они ли?" ― ответил Шевченко на вопрос, действительно ли он считает, что между украинцами и россиянами могут быть нормальные отношения.

Нардеп хочет, чтобы ситуация на фронте зашла в позиционный тупик. Он видит в этом перспективу переговоров и преимущества для украинской экономики.

"Дай Бог, чтобы мы снова зашли в позиционный тупик, о котором говорил Залужный. Это было лучшее время, когда нужно было идти на переговоры. Вы нас все равно не завоюете, так давайте найдем общие знаменатели: мы готовы на нейтральный статус, еще что-то, а вы не лезете туда и туда. Мы снимаем санкции здесь, а вы нам газ даете по 50 долларов, который Китай сейчас покупает.

А почему бы нам не купить? Вы представляете, как это на экономику повлияет? А еще уголек донецкий по 20 долларов за тонну назад вернуть, электроэнергию восстановить. Нужно просто примириться внутри и понять, что мы двуязычный народ, что русский язык — это тоже наша культура", — сказал нардеп.

Отметим, что Евгений Шевченко считается пророссийским политиком, это указано в "Википедии". Он неоднократно говорил о необходимости договариваться с Россией и попадал в громкие скандалы.

В начале полномасштабного вторжения нардеп лично общался с белорусским диктатором Александром Лукашенко и убеждал его, чтобы тот не вступал в войну против Украины. Он поддерживал неизменного "президента" РБ на протестных митингах 2020 года. Буданов подтвердил, что нардеп помогал ГУР. Напомним, что Украина официально не признает Лукашенко законным президентом Беларуси.

Ранее Шевченко заявлял, что РБ может открыть второй фронт против Украины. Эту догадку он высказал в своих соцсетях 24 мая. В тот день в Беларусь прилетели Путин, Лавров и Белоусов. Также там неожиданно появился Виктор Янукович, беглый президент.

"Телеграф" ранее сообщал, что Шевченко оскандалился в Раде. Он пришел в военной форме на заседание. Коллеги не оценили этот жест.