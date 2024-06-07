Бывшего нардепа задержали за создание схемы для уклонистов: "зарабатывала" до 100 тысяч долларов в месяц (фото)

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Служба безопасности задержала бывшего народного депутата, причастную к масштабной схеме уклонения от мобилизации. Женщина в настоящее время входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

Следует отметить, что СБУ не называет имя фигурантки. Однако советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что, по информации источников в правоохранительных органах, была задержана народная депутат 8 созыва Ирина Сысоенко, избранная по списку партии "Самопомощь".

В СБУ отметили, что основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу. По данным правоохранителей, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" почти в 100 тысяч американских долларов.

Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине. Также к "схеме" были привлечены несколько чиновников медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации. Сначала уклонявшихся фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности.

В Киеве "на горячем" был задержан организатор схемы и ее сообщник из Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тысяч долларов США. В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, медицинские документы и черновые записи с учетом клиентов.

На основании собранных доказательств организатору преступной группировки и четырем ее участникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Напомним, народный депутат Людмила Марченко и ее помощница Анастасия Колесник были разоблачены на получении 11,3 тыс. долларов США неправомерной выгоды. За денежное вознаграждение они обещали гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".