"Больше шансов погибнуть, чем попасть на фронт": военный высказался насчет уклонистов, которые убегают с Украины

Людям навязывают, что "армия — это обязательно смерть"

Для украинцев больше риска имеет незаконное пересечение границы, чем мобилизация и попадание на фронт. В частности, вероятность погибнуть в Тисе более реальна.

Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, украинцев просто запугали организованные группировки, имеющие доступ к средствам массовой информации и навязывающие, что "армия — это обязательно для вас смерть".

" У них (уклонистов — ред.) больше шансов погибнуть при попытках незаконного пересечения границы, чем попасть на войну и погибнуть на фронте. Потому что на самом деле на войне, в лучшем случае воюет лишь треть от общего состава армии", — отметил Тимочко.

Относительно рисков при пересечении границы председатель Совета резервистов отметил, что часто криминалитет, предлагающий выезд гражданам за границу, не имеет связей на той стороне. Но они могут обмануть родных уклонистов, даже если он погиб на переправе, и сказать, что тот безопасно добрался до места, но просто "не желает выходить на связь".

Также Тимочко отметил, что у уклонистов, которые имеют с собой деньги для жизни за границей, могут их просто отобрать. Поэтому не стоит исключать, что будут смертельные случаи "в силу или внутренних конфликтов, или человек отказывается отдавать средства, или он становится нежелательным свидетелем". И военный уверен, что со временем количество жертв будет только расти.

Именно поэтому людям следует доносить, какой риск несет незаконное пересечение границы, а какой — мобилизация.

"Потому что воюет только треть из общего состава армии, ведь множество должностей обязывает обеспечивать и поддерживать те боевые подразделения, которые находятся непосредственно на линии столкновения", — сказал он.

Напомним, "Телеграф" собрал подборку самых смешных попыток пересечь границу.