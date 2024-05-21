От пачки дрожжей до спорткомплексов: какое имущество могут забрать у уклониста за неуплату штрафа

Лоты от 5 грн до десятков миллионов

В Украине вступил в силу новый закон об усилении мобилизации, в котором также указаны штрафы за уклонение от военной службы. В случае неуплаты штрафа, имущество уклониста, как и любого должника, может быть арестовано и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM".

Но, какие же вещи могут быть конфискованы, говорится в материале ТСН. Отмечается, что после продажи имущества на аукционе, полученная сумма будет направлена на выплату штрафа. Остаток, если он есть, могут вернуть владельцу.

По словам юристов, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи. Сейчас на вышеуказанном аукционе реализуется много лотов, которые недавно были еще имуществом должников. Заметим, что они не конфискованы у уклонистов, их забрали у должников.

Так, недавно в сети появилась информация, что государственной исполнительной службой Николаевской области реализуется необычный лот – упаковку дрожжей. На сайте аукциона "CETAM" действительно есть такое предложение, стартовая цена этого товара – 5 гривен. Из-за того, что у должника не было другого имущества, очевидно, исполнители арестовали дрожжи.

Кроме того, на аукционе реализуются и более ликвидные вещи – одежда должников, бытовая техника, посуда и т.д.

Заметим, что в настоящее время на сайте аукциона еще нет имущества уклонистов, ведь с момента вступления в силу закона прошло пару дней.

"Должниками в исполнительных производствах являются физические и юридические лица, с которых на основании решения суда взимается задолженность. В том числе за неуплату долгов по алиментам, невыплате заработной платы работодателем и другим финансовым обязательствам. Преимущественно это задолженность, возникающая на основании кредитных договоров и договоров займа", — сообщили в пресс-службе "CETAM".

Что сейчас реализуется на аукционе?

Заметим, что на сайте можно встретить как лоты по цене менее одной гривны, так и лоты, которые стоят миллиарды гривен. В частности, заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.п.

Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье за уклонение от военного учета оштрафовали женщину.