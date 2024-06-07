Колишню нардепку затримали за створення схеми для ухилянтів: "заробляла" до 100 тисяч доларів на місяць (фото)

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала колишню народну депутатку, яка причетна до масштабної схеми ухилення від мобілізації. Жінка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

Про це повідомив пресцентр СБУ. За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

Варто зазначити, що СБУ не називає ім'я фігурантки. Проте радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що, за інформацію джерел у правоохоронних органах, було затримано народну депутатку 8 скликання Ірину Сисоєнко, обрану за списком партії "Самопоміч".

У СБУ зазначили, основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. За даними правоохоронців, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тисяч американських доларів.

Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до "схеми" були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" у них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

У Києві "на гарячому" було затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, медичні документи та чорнові записи з обліком клієнтів.

На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Нагадаємо, народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник було викрито на отриманні 11,3 тис. доларів США неправомірної вигоди. За грошову винагороду вони обіцяли громадянам забезпечити прийняття уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".