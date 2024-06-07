Российский министр, получив должность, тут же начал восхвалять Путина

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что президента РФ Владимира Путина называли "Кубертеном XXI века" из-за Игр будущего. Глава Кремля лично открывал соревнования вместе со своей фавориткой — фигуристкой Камилой Валиевой.

Соответствующий комментарий Дегтярева приводит "Матч ТВ". По его словам, в мире прозвали Путина "Кубертеном XXI века" после того, как в России "придумали" формат фиджитал-турнира, в рамках которого спортсмены соревнуются в физическом и цифровом измерениях.

"Игры будущего – это очень профессионально сделанный проект, который Россия подарила миру. Слышал, что Владимира Владимировича Путина прозвали Пьером де Кубертеном XXI века за то, что Россия подарила такую интересную тему", – сказал Дегтярев.

Михаил Дегтярев

В сети лишь высмеяли слова Дегтярева, отметив, что тот уже начал отрабатывать новую должность. Пользователи напомнили, что у Путина уже есть кличка, связанная с песней украинских ультрас.

Справка: Пьер де Кубертен — французский спортивный и общественный деятель, историк, педагог, литератор. Инициатор организации современных Олимпийских игр.

Игры Будущего прошли в феврале-марте в Казани. Российские власти заявили, что турнир набрал 3 млрд просмотров.

Напомним, в Кремле подтвердили, что Путин лично поддерживает несовершеннолетнюю фигуристку, а та в ответ публично поддержала его на выборах президента РФ, хотя не имела на это право из-за возраста.