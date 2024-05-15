"Россия всегда готова". Путин снова заговорил о переговорах с Украиной, без требований не обошлось

Украина, по его мнению, не готова к равноправным договоренностям

Российский диктатор Владимир Путин перед поездкой в Китай заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиною насчет войны, но исключительно на условиях, которые будут выгодны и РФ. Но такие мирные планы, говорит Путин, отвергаются нашей страной и Западом.

А ведь гарантии безопасности якобы должны быть предоставлены и России. Об этом российский президент сказал в интервью росСМИ.

"Мы открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", — сказал Путин.

Его беспокоит надежность этих гарантий, ведь, по мнению Путина, правила мирового порядка "меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает".

Российский диктатор настаивает на том, что Россия готова к переговорам и более того, никогда от них не отказывалась. По словам Путина, это Украина отказалась от подписания мирного соглашения после того, как Москва "отвела" войска от Киева. Обвиняет он в этом так же Запад, указывая, что, мол, это произошло из-за его влияния.

Касательно участия Китая в мирных переговорах и урегулирования войны Путин высказался положительно. Ведь, по его мнению, в Китае понимают все "первопричины" и предлагают вполне справедливую формулу.

"К сожалению, эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни у ее западных покровителей. Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга", — сказал российский диктатор.

По мнению Путина, Запад хочет "наказать" Россию, вводя санкции, конфискуя активы.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Украина должна сама решать, каковы ее цели на переговорах с Россией, однако в настоящее время Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться с Москвой. Главная же задача США сделать все, чтобы поправить это.