Военный аналитик рассказал, в чем смысл признания Путиным легитимности Рады и как в Кремле хотят обыграть этот тезис

Вождь РФ Путин сегодня решил напугать нашего спикера Руслана Стефанчука тем, что отныне он (Стефанчук) главный. Уверен, что неслучайно выбран момент, когда президент Украины совершает зарубежные визиты.

В ходе этих визитов западные лидеры подтверждают, что история "после 21 мая" — это российская выдумка, на которую не обращают внимание.

Смысл путинского вброса ясен. С одной стороны – это очередная попытка расшатать ситуацию. Причём шатать будут на всех уровнях. На местном, в войсках и т.д.

С другой – это сигнал незападным странам, которые собираются участвовать в "саммите мире" и попытка снизить уровень представительства.

Путаницу со статьями Конституции Украины в исполнении Путина комментировать не буду, не это главное. Важно другое.

В 2014 г. Путин отказывался коммуницировать с и.о. президента Александром Турчиновым, указывая, что диалог может идти только на уровне спикеров, ибо круг полномочий Турчинова неясен и надо ждать выборов. Сейчас же его вполне устраивает Стефанчук как легальный и легитимный держатель полномочий президента до выборов. Это первая нестыковочка.

Вторая нестыковочка – кремлёвские деятели годами продвигали тезис, что вся украинская власть является порождением "госпереворота", поэтому под большим вопросом. А тут оказывается, что ВРУ вполне приемлема и обладает необходимыми полномочиями.

Т.е., когда Москве выгодно, она готова воспринимать кого угодно, хоть Талибан, хоть ХАМАС. И даже Стефанчук годится. Это лишь попытка создать пункт, который при желании можно будет либо превратить в повод для ухода от дискуссии, либо расторговать в переговорах.

В общем, это российская игра, вот пусть с Лукашенко в неё играют или ещё с кем.