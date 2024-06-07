Мужчин с психическими расстройствами мобилизуют? В Минздраве ответили

Каждый случай будет рассматриваться индивидуально

Большинство мужчин с психическими расстройствами будут считаться непригодными по выводу военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако некоторые диагнозы не являются основанием для того, чтобы не мобилизовать гражданина.

С легкими психическими расстройствами могут мобилизовать, сказала заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"В большинстве кейсов они будут признаны непригодными, за исключением, например, легких психических расстройств с выходом в выздоровление", ― сказала Карчевич.

Однако это не означает, что количество справок с психиатрических больниц увеличится. Процесс их выдачи находится под контролем работников территориальных центров комплектования (ТЦК).

"На самом деле сейчас достаточно жесткий контроль, во-первых, со стороны непосредственно работников центров комплектования, которые сопровождают такие осмотры на базе медицинских учреждений, чтобы люди не убегали или не терялись по дороге. Потому что такие случаи тоже, к сожалению, есть. Нацполиция также это контролирует. Соответственно, скрывающиеся попадают в розыск", ― ответила Карчевич на вопрос, стоит ли ожидать большого спроса на справки из психиатрических больниц.

Отметим, что теперь всех военнообязанных, по заключению ВВК пригодных к несению службы, будут делить на четыре группы. Их перечислила Карчевич:

полностью пригодны;

пригодны для работы в ТЦК, частях обеспечения и высших военных учебных заведениях, но не пригодны для служения в морской пехоте, подразделениях штурмовиков и ССО;

пригодны по отдельным специальностям;

пригодны для выполнения специфических задач.

Ранее "Телеграф" писал, что решение ВВК можно обжаловать. Для этого есть отдельная процедура.