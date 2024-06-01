В Украине собираются мобилизовать половину спасателей? Что известно

Один из пожарников записал видеообращение

С части спасателей ГСЧС якобы сняли бронь от мобилизации. Об этом стало известно из опубликованной на сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины, петиции о возвращении брони "для всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты".

Автор петиции Ангелина Бень утверждает, что по состоянию на момент опубликования петиции, а именно 31 мая, бронь с части бойцов снята. Она просит общественность помочь в ее возвращении.

"Обращаемся к вам по причине снятия брони и мобилизации спасателей, личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. На данный момент брони с части бойцов сняты", — говорится в тексте петиции.

Вместе с тем, в документе нет никаких уточнений относительно основания для такого решения. Постановление Кабмина от 16 мая 2024 г. №560 соответствующих разъяснений также не содержит.

Стоит отметить, что в сети появилось видеообращение одного из спасателей, пожелавшего остаться инкогнито. Он подтверждает указанную в тексте петиции информацию.

"Власть обязала всех начальников ГУ ГСЧС мобилизовать 50 процентов личного состава в добровольно-принудительном порядке. Это касается пожарных, которые заступают на круглосуточные дежурства и выполняют различные задачи, в том числе спасают людей при пожарах", — рассказал спасатель.

На петицию, которая в сутки набрала более 20 тыс. подписей из необходимых 25 тыс., отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Сообщение сделал в своем Telegram-канале.

"Кто будет делать их работу? Кто приедет на вызов после очередной атаки России по жилому дому? Кто будет тушить пожары?", — спросил нардеп.

В правительстве информацию о мобилизации половины личного состава ГСЧС пока никак не прокомментировали.

Вместе с тем, на сайте Юристы.ЮА, где есть возможность получить консультацию юриста онлайн, появился вопрос, законна ли мобилизация 50% личного состава ГСЧС. Ответ дали юристы.

В частности, юристы отмечают, что нормы по 50% количества забронированных в абзаце, где речь идет о работниках ГСЧС, нет. Из этого можно заключить, что требования о 50% для работников ГСЧС — нет. Однако известны случаи нарушения такой нормы, заметил юрист.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у Зеленского отказались от идеи "экономического бронирования". Власти отказались от идеи из-за возможного поднятия налогов и опасений Генштаба.