После смерти мужчины из-за визита в ТЦК в Раду вызвали ответственных за мобилизацию. Но никто не пришел

Комиссию назначили после очередного резонансного случая смерти военнообязанного после визита в ТЦК

Ни один из представителей ТЦК и Минобороны не явился на заседание временно-следственной комисии (ВСК) при Верховной Раде, которая расследует случаи нарушения в их деятельности во время мобилизации. В следующий раз их могут не просто пригласить на заседание, а вызвать с серьезными последствиями.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук в контексте обсуждения смерти 32-летнего мужчины в ТЦК на Житомирщине.

"Вчера к ним (к комиссии — ред.) никто не пришел по приглашению. Хотя, это наверное первое приглашение, а дальше может быть и вызов с существенными последствиями, потому что это именно временная следственная комиссия в ВРУ. То есть, мы сейчас в ситуации, когда государственые органы, которые ответственные за проведение мобилизации, за обеспечение прав и свобод граждан, совсем не хотят общаться не просто в медиа, а даже с депутатами Верховной Рады", — сказал Осадчук.

Депутат добавил, что само заседание комиссии не было посвящено конкретно этому инциденту, но на нем должны были комплексно рассмотреть скандальные случаи с возможным нарушением прав людей во время мобилизационных мероприятий ТЦК. Журналисты обратились в Минобороны Украины за комментарием, но ответа на момент выхода публикации не последовало.

Андрей Осадчук уже инициировал заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, чтобы проверить, как соблюдались права украинцев в первом полугодии 2024 года. А особенно после того момента, как 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации. На заседание будут приглашены представители Генштаба, Минобороны и Уполномоченный по правам человека. Депутат также напомнил о существовании ст. 3 Конституции Украины, которую должны выучить все представители ТЦК.

По словам Осадчука, парламент предоставил ТЦК "слишком много полномочий", о чем было много обсуждений в ходе финальных доработок поправок.

"Но многие депутаты, в том числе я, предупреждали, что "ребята, мы вам даем огромные полномочия, безусловно, для того, чтобы вы обеспечивали обороноспособность страны, но вы очень осторожно с ними обращаться", — говорит он.

Напомним, что после визита в ТЦК скончался 32-летний житель Барановки Житомирской области. Родные утверждают, что его там избили, после чего тот скончался. А в ТЦК утверждают, что у мужчины внезапно случился эпилептический приступ, что и стало якобы причиной смерти.

Также "Телеграф" рассказывал о том, могут ли сотрудники ТЦК задерживать военнообязанных. В новом законе о мобилизации прописан этот пункт.