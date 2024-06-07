Служить можно всего год? Нардеп рассказал о нововведениях относительно мобилизации в Украине

После года службы по контракту можно уволиться

Украинцы, которые по собственному желанию придут в ТЦК и СП без повестки, могут заключить контракт на зачисление в ряды ВСУ. Тогда срок службы может составлять всего один год.

После года службы по контракту можно уволиться. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский.

"Если человек получит повестку — он мобилизован. Если человек пришел без повестки — он имеет право заключить контракт на зачисление на военную службу. Это будет немобилизованный, а человек, добровольно вступивший на военную службу по контракту. Он имеет право заключить контракт на год ", – объяснил он.

Напомним, что из законопроекта об усилении мобилизации на стадии разбирательства убрали норму о демобилизации через 36 месяцев службы. Следовательно, покинуть ряды ВСУ сейчас не могут даже те, кто вступил в армию добровольно с первых дней войны.

По словам народного депутата Украины Руслана Горбенко, в этом году в ряды защитников нужно еще призвать 110 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мобилизованным могут списывать долги по кредитам, а за неявку в ТЦК выписывать огромные штрафы.