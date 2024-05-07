В Украине обновили правила пересечения границы для студентов: что изменилось

Есть несколько условий

С 7 мая Кабинет министров Украины обновил правила пересечения границы для студентов. Мужчины тоже смогут выезжать на обучение по программам академической мобильности.

Об этом говорится на сайте правительственного портала. Ранее во время войны получать знания в университетах за границей могли только девушки.

Однако согласно новым правилам студенты-мужчины тоже могут пересечь границу в образовательных целях.

Для этого нужно:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком на один семестр;

учиться на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка).

Что касается документов, то для пересечения границы нужно иметь е-билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности, военно-справочный документ от Территориального центра комплектования и справку от учебного заведения.

Также необходимо подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе задумались о будущем украинских студентов из-за нового закона о мобилизации.