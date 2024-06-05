"Эффекта не будет": демограф объяснил, почему власти не смогут вернуть военнообязанных из-за границы

Радикальные шаги МИД, конечно, существенно усложнят жизнь для украинских мужчин за границей

Ограничение предоставления консульских услуг для мужчин за границей, не будет иметь эффекта возвращения в Украину военнообязанных. Власть вряд ли достигнет желаемого результата.

Такое мнение высказал заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк. Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью "Телеграфу" "Мужчины не вернутся в Украину, и причина не только в войне, — интервью с ученым-демографом".

Ученый отметил, что радикальные шаги МИДа, конечно, существенно усложнят жизнь для украинских мужчин за границей. Однако рассчитывать на существенное пополнение мобилизационного резерва не нужно.

"Я очень сомневаюсь, что это будет иметь эффект. Это просто усложнит жизнь части наших мигрантов. Вряд ли это будет стимулом для возвращения", — выразил мнение Алексей Позняк.

Он предположил, что те украинцы, кто не имел правовых оснований для выезда за границу, просто меньше будут иметь дело с госорганами. А выехавшие на законных основаниях граждане, возможно, на время могут вернуться в Украину для оформления документов. Но вряд ли останутся в стране и вернутся за границу. Речь, например, идет о многодетных родителях и людях с инвалидностью.

"Здесь не будет эффекта возвращения", — отметил ученый.

Демограф добавил, что в период активных военных действий, в принципе, не может быть стимулирующих механизмов для возвращения мигрантов. И добавил, что все эти вещи могут иметь эффект только после завершения военных действий, после завершения войны.

Напомним, что с 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, должны подавать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде наряду с документами, необходимыми для получения той или иной консульской услуги.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, какое заявление сделал министр МИД Дмитрий Кулеба, в отношении мужчин, находящихся за границей.