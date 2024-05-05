В Украине могут поменяться правила пересечения границы: в ГПСУ рассказали, с чем это связано

Пока сложно говорить, что именно поменяется

В Украине могут измениться правила пересечения границы. Как ожидается, этого стоит ждать после вступления в силу закона о мобилизации.

Как сообщает Униан, об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга. По его словам, речь идет о том, что правительство должно привести свои нормативные документы в соответствие с требованиями закона о мобилизации, который должен вступить в силу с 18 мая.

При этом Демченко отметил, что в настоящее время весьма сложно прогнозировать то, что именно изменится и когда.

"Но, учитывая, что также в статью 23 Закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", — сказал он.

На уточнение о том, могут ли эти изменения коснуться открытия возможности для выезда мужчин за границу, Демченко напомнил, что они и так могут покидать пределы Украины, если имеют броню от мобилизации или являются многодетными родителями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ТЦК может отправлять военнообязанным гражданам новый документ, не повестку.