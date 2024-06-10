Будет ли направление на ВЛК через "Резерв+" и другие ресурсы: Вениславский дал четкий ответ

Все упирается в правовые аспекты

Вовлечение в мобилизационный процесс электронных средств коммуникации — приложений, электронных кабинетов — вызывает вопросы у военнообязанных, будут ли присылать повестки через них и направляться на военно-врачебную комиссию (ВЛК — укр., ВВК рус., Ред.). На эту тему было много дискуссий.

Однако помешают правовые аспекты, поэтому фактически этого не должно быть. Об этом сказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя", — сказал Вениславский.

В то же время скоро украинцы, имеющие статус "ограниченно пригодный", смогут получить направление на военно-врачебную комиссию через приложение "Резерв+". Министерство обороны Украины ведет над этим работу, а пока такой функции нет.

Также в приложение через неделю добавят QR-коды. По словам Минобороны, новая функция станет доступна в приложении уже 18 июня. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберег" к бумажному военно-учетному документу.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы, проходящие военно-врачебную комиссию, могут не согласиться с ее результатами. В таком случае человек может обжаловать решение в штатном ВВК, в том числе центральном, или в судебном порядке.