Ждать ли украинцам электронных повесток? Нардеп прояснил ситуацию

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно

Власти Украины не планируют вводить рассылку повесток для призывников через электронные кабинеты. Кроме того, новый закон о мобилизации не позволяет выдавать электронное направление на военно — врачебную комиссию (ВВК).

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Подробности он озвучил в интервью РБК-Украина.

Нардеп утверждает, что вопрос электронных повесток был дискуссионным во время работы над новым законопроектом о мобилизации. В то же время, по его словам, конечная позиция была консенсусная – электронных повесток через электронные кабинеты не будет.

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусной – электронных повесток через электронные кабинеты не будет", — сказал народный избранник.

Напомним, что с 18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

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