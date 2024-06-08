"Все решает комиссия": действительны ли справки из частных клиник для ВЛК, рассказали в ТЦК

Конкретных запретов нет, но есть нюанс

Вопрос того, запрещены ли законодательством справки исследований из частных медицинских учреждений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК, чаще используется украинский вариант - ВЛК) волнует многих военнообязанных и не только. Ведь в обществе говорят, что документы из таких медучреждений не принимают.

На этот вопрос ответил спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин изданию "Фокус".

Отмечается, что военно-врачебные комиссии, на которые ТЦК направляют военнообязанных граждан для определения их пригодности к военной службе по состоянию здоровья, не являются составной частью ТЦК. Это ведь такие же гражданские врачи, которые работают в коммунальных или государственных лечебных учреждениях.

"О каких-то запретах, предусмотренных законодательством, я не слышал. В общем, насколько мне известно, справки из частных медицинских учреждений брать можно, можно их показывать. А вот учитывать ли эти справки или нет — это уже решает комиссия ", — говорит спикер.

В то же время, по словам Истомина, документом, определяющим пригодность, является только справка ВЛК. Поэтому ТЦК однозначно никаких справок из частных заведений не рассматривает, ведь пригодность к военной службе определяется только военно-врачебной комиссией.

Напомним, в Минобороны рассказали, как ВЛК будет принимать решения по хроническим заболеваниям. В частности, заболевания должны быть подтверждены клиническими исследованиями.

Ранее "Телеграф" писал, что решение ВЛК можно обжаловать. Украинцам объяснили, как проходит этот процесс.