Чи буде направлення на ВЛК через "Резерв+" та інші ресурси: Веніславський дав чітку відповідь

Усе впирається у правові аспекти

Залучення до мобілізаційного процесу електронних засобів комунікації — додатку "Резерв+", електронних кабінетів — викликає питання у військовозобовʼязаних, чи будуть надсилатись повістки через них та направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). На цю тему було чимало дискусій.

Проте на заваді стаються правові аспекти, тому фактично цього немає бути. Про це сказав член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтервʼю "РБК-Україна".

"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", — сказав Веніславський.

Водночас скоро українці, які мають статус "обмежено придатний", зможуть отримати направлення на військово-лікарську комісію через додаток "Резерв+". Міністерство оборони України веде над цим роботу, а поки що такої функції немає.

Також у додаток вже за тиждень додадуть QR-коди. За словами Міноборони, нова функція стане доступною у додатку вже 18 червня. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа.

Раніше "Телеграф" писав, що українці, які проходять військово-лікарську комісію, можуть не погодитись з її результатами. У такому разі людина може оскаржити рішення у штатному ВЛК, зокрема центральному, або в судовому порядку.