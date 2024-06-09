Укр

В "Резерв+" появится новая функция, чем она важна и когда ее ждать

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 09 июня 2024, 12:35

До этого информация в приложении носит только информационный характер

В приложении Минобороны "Резерв+", где военнообязанные, в частности, могут обновить свои данные, продолжают появляться новые функции. Уже через неделю туда добавят QR-коды.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. По словам военных, новая функция станет доступна в приложении уже 18 июня. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберег" к бумажному военно-учетному документу.

Для справки: сейчас информация, которую видит военнообязанный о себе из реестра "Оберег" в приложении имеет информативный характер.

Напомним, что, несмотря на большие очереди в ТЦК, Минобороны пока не планирует продлевать сроки обновления военно-учетных данных. Ведь это можно сделать и в приложении "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны рассказали, сколько людей воспользовалось приложением за три недели. При этом просто скачали его гораздо больше людей. Военные ожидают, что такие граждане воспользуются этим приложением, но возможно чуть позже.

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#Украина #Мобилизация