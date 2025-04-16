Позорное решение УЕФА вызвало возмущение у украинцев (видео)

Главный футбольный орган Европы принял странное решение

Мужская сборная Украины по футзалу завершила отборочный цикл на чемпионат Европы-2026. В последнем туре украинцы обыграли команду Румынии и без потери очков заняли первое место в своей группе.

К сожалению не обошлось без скандала. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дважды запретил Сине-желтым провести минуту молчания в память о последних жертвах ракетного террора РФ. Об этом сообщил комментатор Setanta Sports во время прямой трансляции поединка.

Тем не менее сборная Украины по договоренности с румынской стороной почтила память жертв ракетного удара по городу Сумы. После стартового свистка футзалисты приостановили игру.

Добавим, что на матч Сине-желтые вышли с детскими игрушками в память об ангелах, которые могли бы сейчас играть ими, но их жизнь забрала РФ.

Данное решение УЕФА возмутило украинцев.

Напомним, 13 апреля в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Ранее "Телеграф" сообщал о том, что целая семья с ребенком погибла в результате ракетного удара по Сумам.