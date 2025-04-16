Укр

Были в браке 11 лет и у них есть двое детей: что известно об экс-жене Андрея Хливнюка

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что известно об экс-жене Андрея Хливнюка Новость обновлена 16 апреля 2025, 13:19
Что известно об экс-жене Андрея Хливнюка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артист неохотно делится личным

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, вставший на защиту Украины в начале вторжения россиян, подтвердил свой развод с режиссером и артдиректором Анной Копыловой. Они были в браке около 11 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о бывшей жене певца и каким был их брак.

Что известно об Анне Копыловой

Женщина родилась в Голубовке на Луганщине. Семья часто переезжала из-за работы отца. Сначала они жили в Луганске, а затем перебрались в Киев. Анна училась на факультете журналистики в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Также овладевала искусствоведением в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Анна Копылова что известно
Анна Копылова училась на журналиста, фото с ее фейсбук-страницы

Копылова владеет несколькими иностранными языками. Известно, что она является дочерью бывшего главы НАК "Нефтегаз Украина" Вадима Копылова.

С Хлывнюком Анна познакомилась во время учебы в университете. В 2010 году они обручились, незадолго до рождения сына Ивана. Через три года в браке появилась дочь Александра. Андрей не делился личным ни в соцсетях, ни журналистам. Лишь иногда он распространял фотографии с детьми.

Андрей Хливнюк личная жизнь
Андрей Хливнюк с детьми от Копыловой, фото из сети
Хливнюк и Копылова
Хливнюк и Копылова обручились в 2010 году, фото из сети

В 2020 году супруги прекратили появляться вместе на публике. Тогда и появились слухи об их расставании. В 2021 году пара подала заявление на развод. Тогда "ТСН" пыталось выяснить причину развода. Ответ певца был исчерпывающим: он не хотел это комментировать. Супруги были в браке около 11 лет.

"Да это, блин, не ваше дело! Как бы так сделать, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, не очень ли? Идите в ср*ку", — ответил Хливнюк.

Развод Андрея Хливнюка
Хливнюк и Копылова развелись в 2021 году, фото из сети

Известно, что Хливнюк и Копылова не явились на заседании суда о разводе. Они только передали документы, чтобы все произошло без их присутствия.

В 2025 году Хливнюк в интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину исполнитель подтвердил свой развод. Он сказал, что Копылова ему снится, назвав ее "бывшей женой". Также Андрей отметил, что после такого сна просыпается с "горькой улыбкой". В подробности музыкант решил не вдаваться.

Андрей Хливнюк развод
Хливнюк подтвердил свой развод, фото zefir.ua

Сейчас Анна работает артдиректором издательства "Основы". Она практически не ведет свою страницу на фейсбуке. Ранее она распространяла социальные инициативы и новости об издательстве, где она работает. Последнее сообщение посвящено кампании для пожертвований детям, пострадавшим от войны.

Что известно об экс-жене Андрея Хливнюка
Копылова работает артдиректором, фото с ее фейсбук-страницы
Чем занимается экс-жена Андрея Хливнюка
Копылова не ведет активно соцсети, фото с ее фейсбук-страницы

Ранее "Телеграф" писал, где сейчас и чем занимается первая леди США Мелания Трамп. Она не часто появляется на публике.

Теги:
#Жена #Андрей Хлывнюк #Весілля