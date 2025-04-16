Были в браке 11 лет и у них есть двое детей: что известно об экс-жене Андрея Хливнюка

Артист неохотно делится личным

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, вставший на защиту Украины в начале вторжения россиян, подтвердил свой развод с режиссером и артдиректором Анной Копыловой. Они были в браке около 11 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о бывшей жене певца и каким был их брак.

Что известно об Анне Копыловой

Женщина родилась в Голубовке на Луганщине. Семья часто переезжала из-за работы отца. Сначала они жили в Луганске, а затем перебрались в Киев. Анна училась на факультете журналистики в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Также овладевала искусствоведением в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Анна Копылова училась на журналиста, фото с ее фейсбук-страницы

Копылова владеет несколькими иностранными языками. Известно, что она является дочерью бывшего главы НАК "Нефтегаз Украина" Вадима Копылова.

С Хлывнюком Анна познакомилась во время учебы в университете. В 2010 году они обручились, незадолго до рождения сына Ивана. Через три года в браке появилась дочь Александра. Андрей не делился личным ни в соцсетях, ни журналистам. Лишь иногда он распространял фотографии с детьми.

Андрей Хливнюк с детьми от Копыловой, фото из сети

Хливнюк и Копылова обручились в 2010 году, фото из сети

В 2020 году супруги прекратили появляться вместе на публике. Тогда и появились слухи об их расставании. В 2021 году пара подала заявление на развод. Тогда "ТСН" пыталось выяснить причину развода. Ответ певца был исчерпывающим: он не хотел это комментировать. Супруги были в браке около 11 лет.

"Да это, блин, не ваше дело! Как бы так сделать, чтобы не послать вас? Это похоже на ответ, не очень ли? Идите в ср*ку", — ответил Хливнюк.

Хливнюк и Копылова развелись в 2021 году, фото из сети

Известно, что Хливнюк и Копылова не явились на заседании суда о разводе. Они только передали документы, чтобы все произошло без их присутствия.

В 2025 году Хливнюк в интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину исполнитель подтвердил свой развод. Он сказал, что Копылова ему снится, назвав ее "бывшей женой". Также Андрей отметил, что после такого сна просыпается с "горькой улыбкой". В подробности музыкант решил не вдаваться.

Хливнюк подтвердил свой развод, фото zefir.ua

Сейчас Анна работает артдиректором издательства "Основы". Она практически не ведет свою страницу на фейсбуке. Ранее она распространяла социальные инициативы и новости об издательстве, где она работает. Последнее сообщение посвящено кампании для пожертвований детям, пострадавшим от войны.

Копылова работает артдиректором, фото с ее фейсбук-страницы

Копылова не ведет активно соцсети, фото с ее фейсбук-страницы

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