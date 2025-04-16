На Пасху Украине может грозить удар хуже обстрела Сум. В Европе сделали предупреждение

Путина не останавливают христианские праздники

Россия может нанести удар по украинским городам на Пасху. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не исключает этого и считает, что эта атака может быть еще более жестокой, чем обстрел Сум в Вербное воскресенье 13 апреля.

Как сообщает LRT, Будрис назвал российский удар по Сумам "варварским". Однако он не сомневается, что Москва может устроить еще более жестокую атаку в предстоящие Пасхальные праздники.

"Эта неделя — Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи — я не сомневаюсь, что (Россия, — ред.) сделает что-то еще более страшное на Пасху. Возможно, это будет переломный момент, когда мы скажем: хорошо, смотрите, нам нужно ужесточить санкции", — сказал Будрис.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что жестокий российский обстрел Сум стал своеобразным стимулом для стран Евросоюза к более смелым шагам. Речь идет и о новых экономических ограничениях против Кремля и о дополнительной поддержке Украины. Однако, по его словам, пока неясно, сможет ли этот импульс превратиться в реальные политические решения.

Тем временем в Кремле пока не готовы сообщить точное время окончания моратория на удары по энергообъектам. Об этом заявил спикер главы России Дмитрий Песков. В Кремле считают 16 апреля последним днем моратория.

Как сообщал "Телеграф", духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс после удара России по центру Сум, призвал всех верующих мира публично осудить РФ и "выступить единым фронтом против этого зла". Он назвал главу РФ Владимира Путина злом.