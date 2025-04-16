Кнут вместо пряника? Политик назвал срок, когда Трамп будет дожимать Путина

Президент США хочет выглядеть непобедимым миротворцем

Обсуждаемый выход Дональда Трампа из мирных переговоров в случае недоговороспособности Владимира Путина маловероятен. Ведь для американского лидера украинский кейс важен на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в самих Соединенных Штатах.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. Он объяснил подходы США к России.

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По его словам, такое мнение складывается со слов республиканцев, которые лучше понимают Трампа, чем украинский нардеп.

— Трамп не любит проигрывать. Трамп хочет быть миротворцем. Он хочет показать, что способен решать такие проблемы. Кроме того, это классическая задача для политика: чем хуже проблемы внутри страны, тем больше нужно делать акцент на международные дела, чтобы показать победы, — говорит "слуга".

Он напомнил, что внутри США у Трампа не очень много положительных результатов. И, несмотря на то, что сейчас у него остается огромная поддержка, со временем она будет теряться, потому что нет результата.

— Возможно, он попытается дожать РФ до своих 100 дней (до 29 апреля. — Ред.), хотя бы для прекращения огня. Чтобы показать и внутри страны, и мировому сообществу, что он в состоянии [это сделать] и действительно мировой лидер, – предположил Егор Чернев.

На вопрос, почему Трамп снял с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО и отказался от мощного рычага в торгах с Россией, он ответил:

— Трамп может менять свое мнение несколько раз в день или неделю. И для него членство Украины в НАТО не является какой-то "красной тряпкой". Потому эта "карта" может в хоть какой момент возвратиться на стол переговоров.

Украинский нардеп объяснил подход Трампа к РФ.

— Он сначала пытается использовать "пряник". Договориться с Путиным в каких-то рамках. Хотя это классическая ошибка в проведении переговоров с Путиным, которую каждый раз допускали, в том числе, европейские лидеры и США. Они полагают, что Путина можно уговорить. Просто нужно с ним посидеть, нормально выслушать, и все будет хорошо.

Мне кажется, что Трамп сейчас допускает именно эту ошибку. Именно поэтому он убрал то, что Путина так раздражало — перспективу украинского членства в НАТО. Он начал играть в "доброго полицейского". Сейчас, с того, что я услышал в Вашингтоне, терпение почти лопнуло. Трамп видит, что Россия затягивает время, и его просто водят за нос. И я думаю, что дальше пойдут как раз "кнуты": от санкционной политики до предоставления вооружения Украине, — подытожил Егор Чернев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему не слышно голоса "ястребов" из партии Трампа о предоставлении помощи Украине.