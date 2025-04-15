"Реал" - "Арсенал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Королевский клуб попытается совершить камбэк

В среду, 16 апреля, в Европе пройдут заключительные четвертьфинальные игры в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Арсенал".

В прямом эфире в Украине поединок "Реал" — "Арсенал" будет доступен для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Реал" — "Арсенал" пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Отметим, в первой игре, которая состоялась в Лондоне (Великобритания), "Арсенал" сенсационно разгромил "Реал" со счетом 3:0. Действующему обладателю кубка Лиги чемпионов теперь необходимо забивать как минимум 3 мяча в ответной встрече.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги, "Реал" показал лишь 11-й результат. В итоге испанцам пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб справился с английским барьером. В 1/8 финала ЛЧ Сливочные в серии пенальти прошли "Атлетико", а Канониры с легкостью выбили ПСВ.