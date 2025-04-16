Пропаганда на руинах Бахмута: россияне повесили "победные" плакаты в разрушенном городе

Декорации вместо восстановления

Российские военные развесили плакаты к 80-летию Победы в Бахмуте, который сами превратили в руины. Они повесили их на уцелевших рекламных щитах, а нерабочие фонарные столбы разрисовали в цвета российского флага.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем телеграмм-канале. Город, где раньше жили более 72 тысяч человек, сейчас стоит пустой и полностью разрушенный.

Россияне называют населенный пункт "Артемовском", но не спешат его восстанавливать. Вместо этого они проводят пропагандистские акции среди развалин.

"Абсолютный сюрреализм. Как в рассказе ’Будет ласковый дождь’. Только вместо роботов в мертвом городе ходят зомби и вешают плакаты для людей, которых больше нет, которых они сами убили", — написал Казанский.

Фото — Telegram Дениса Казанского

Фото — Telegram Дениса Казанского

Фото — Telegram Дениса Казанского

Фото — Telegram Дениса Казанского

Фото — Telegram Дениса Казанского

Российские войска захватили Бахмут в декабре 2023 после долгих боев. Как и в других оккупированных населенных пунктах, здесь остается лишь небольшое количество людей, вынужденных выживать без элементарных условий.

В Бахмуте до сих пор нет света, газа и воды. Коммунальные сети разрушены так, что для их восстановления необходимо прокладывать новые системы. До полномасштабного вторжения город являлся одним из лидеров Всеукраинской сети городов устойчивого развития.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как живет Бахмут спустя два года оккупации. Война превратила преуспевающий город в зону разрушений.