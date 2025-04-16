В партии Трампа есть "ястребы", готовые выбивать помощь Украине. Почему не слышен их голос

Партийная дисциплина в США держится на авторитете Трампа

Ситуация с поддержкой Украины Соединенными Штатами выглядит не столь катастрофической, как может казаться при взгляде извне. В рядах Республиканской партии даже есть "ястребы", готовые подавать соответствующие законопроекты.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. Он объяснил, что дает основания для такого оптимизма.

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По его словам, украинская делегация провела около 30 встреч с представителями Конгресса из обеих палат и обеих партий.

— Если с демократами все ясно: они довольно активно и публично поддерживают Украину, то с республиканцами, конечно, несколько иная ситуация. Но "другая ситуация" именно с публичной стороной их поддержки, — говорит украинский нардеп.

По его словам, все равно большинство умеренных республиканцев (не "MAGA" крыло) поддерживают Украину.

— Они подтверждают, что внутри Конгресса, внутри Республиканской партии в Конгрессе у нас остается большая поддержка. Но непубличность этой поддержки они объясняют тем, что есть изменения у сторонников Республиканской партии в США именно из-за нарративов, которые сейчас звучат в медиа и заявления президента Трампа, — объясняет "слуга".

Он добавил, что в Штатах его заверили: при каком-либо запросе администрации Трампа в поддержку Украины он будет поддержан абсолютным большинством.

— Мы встречались с сенатором-республиканцем Томом Тиллисом, который не боится выражать свою позицию, и он сказал, что даже готов инициировать такой законопроект по отдельной помощи для Украины. То есть, внутри Республиканской партии остаются "ястребы", готовые брать на себя ответственность и регистрировать такие законопроекты. Проблема в том, что есть определенная партийная дисциплина, держащаяся на авторитете Трампа. Все оглядываются, что он будет говорить и делать, какие будут запросы с его стороны, — говорит заместитель председателя оборонного комитета.

При этом он сожалеет, что у республиканцев в обеих палатах Конгресса нет большого влияния на администрацию Трампа.

— Так что пакет помощи возможен, но по инициативе Белого дома. Потому что все, что не будет инициировано Белым домом, вряд ли будет поддержано республиканцами в Конгрессе. Я не исключаю, что такой пакет может быть предоставлен Украине, если поведение РФ не изменится и если они и дальше будут затягивать вопросы мирного урегулирования.

Все республиканцы уверяли меня, что Трамп не будет этого терпеть и не уйдет в сторону. Он будет принимать резкие, важные шаги, чтобы принудить РФ к миру: от санкций до пакетов помощи для Украины, — подытожил Егор Чернев.

Напомним, ранее гендиректор КМИС Владимир Паниотто объяснил "Телеграфу", почему украинцы изменили свое отношение к Трампу.