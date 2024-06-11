Уже продумывают варианты: в Европе планируют продолжить качать газ по украинско-российскому трубопроводу

В новом плане есть и значительные препятствия

Несмотря на войну России с Украиной, некоторые страны Европы ведут переговоры по продолжению поставок газа через украинско-российский трубопровод. Официальные лица европейского правительства и компаний обсуждают со своими украинскими коллегами, как сохранить газ в следующем году по истечению срока договора.

Об этом пишет Bloomberg News, ссылаясь на источники. Отмечается, что переговоры частные и пытаются сохраниться в тайне, однако уже существует несколько вариантов решения вопроса.

Один из которых обсуждался, состоит в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, следующие в Европу. Такая договоренность позволила бы Европе и значительно сократить доходы Москвы, и избежать беспокойства из-за покупки российского газа.

По словам источников, этот вариант поддерживает украинская сторона. Но в таком случае возникает новое препятствие в виде вероятных русских обстрелов трубопроводов. Пока РФ не бьет по нему, потому что он качает их газ, а когда это изменится риск, вырастет в разы.

"Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Во-первых, у Украины есть невероятная инфраструктура транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина склонна использовать эту инфраструктуру, поскольку она дает много преимуществ", — сказал Алексей Чернышев, исполнительный директор украинского государственного "Нафтогазу".

Он утверждает, что любой план, предусматривающий сотрудничество с российским ОАО "Газпром", не будет даже рассматриваться. В то же время транспортировка газа из Азербайджана "может иметь будущее".

Тем не менее государственная энергетическая компания Азербайджана Socar не прокомментировала эти новости, как и российский "Газпром" и Министерство энергетики в Баку.

Ранее "Телеграф" писал, что Европа упорно платит России миллиарды, выгоду видят в трех странах.