Бронь от мобилизации, но низкая зарплата: в Украине не всем водителям предлагают прибыльную работу

В условиях военного положения в Украине наблюдается высокий спрос на водителей с предложением брони от призыва на военную службу

Дефицит квалифицированных кадров в транспортной отрасли вынуждает компании конкурировать за оставшихся специалистов, предлагая им максимально выгодные условия. На популярных сайтах по поиску работы в Украине представлено большое количество актуальных вакансий для водителей. По данным Work.ua, в настоящее время открыто более 5400 вакансий водителей. На Jobs.ua доступно около 1000 предложений работы в этой сфере, а на Robota.ua — свыше 6300 вакансий водителей по всей Украине.

Работодатели активно ищут водителей-экспедиторов для работы внутри страны, предлагая высокие зарплаты — до 50-60 тысяч гривен в месяц. Особенно востребованы водители в Киеве и Западной Украине, где уровень безработицы обычно традиционно ниже. Многие компании гарантируют бронирование от мобилизации для привлеченных водителей. Это связано с нехваткой квалифицированных кадров в транспортной отрасли из-за мобилизации мужчин призывного возраста.

Вакансии с бронью от мобилизации

Но на такие условия могут рассчитывать разве что водители-международники. На государственных предприятьях вознаграждение обещают куда скромнее. Так, отделение "Укрпошти" в Тернополе может предложить зарплату на старте в 12 тыс. грн. При этом, по условиям вакансии, нужно будет возить материальные ценности, оформлять дорожную документацию, следить за техническим состоянием авто и т.д. Стаж работы – не менее двух лет.

Водитель-экспедитор в Харькове получит немного больше. Но график работы – с понедельника по субботу, среди требований – стрессоустойчивость и коммуникабельность.

В Лубнах Полтавской области водитель может заработать от 17 850 грн. но здесь требуют права категории С, и это обязательное условие. Работать нужно в паре с грузчиком, график – с понедельника по субботу, с 7 утра.

Таким образом украинские компании пытаются обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли в условиях нехватки кадров. Но предлагаемая им бронь от мобилизации при довольно невысоких зарплатах становится единственной привилегией.

Ранее "Телеграф" писал, что водителям готовы платить конкурентную зарплату. Но в обязанности водителя будет входить разгрузка авто.