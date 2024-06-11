"Наших детей нужно защищать!": Мадонна поддержала мирный саммит в Швейцарии и опубликовала щемящее видео

Звезда с мировым именем переживает за жизнь и здоровье детей

Всемирно известная американская исполнительница Мадонна поддержала Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии 15 июня. Она выступила за то, чтобы украинские дети, насильно вывезенные в Россию, вернулись домой.

Об этом певица написала в своем Instagram. Мадонна подчеркнула, что хочет мирной жизни для детей по всему миру.

"Везде, где происходит конфликт, страдают дети… Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави……. У этого списка нет конца Возможно, мы не во многом согласны, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наших детей нужно защищать! 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвященный прекращению войны в Украине и возвращению более 19 000 украинских детей, которые были оторваны от своих семей и депортированы в Россию. Я выступаю за мир для всех детей во всем мире. По всему миру. И я никогда не остановлюсь! Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне", — написала звезда.

Она опубликовала кадры войны в Украине: регулярные обстрелы, плачущие дети, люди в укрытиях. А также кадры конфликтов из других стран, в результате которых страдают дети.

Напомним, что мирный саммит в Швейцарии запланирован на 15 июня 2024 года. В нем примут участие представители около 90 стран и организаций со всего мира. Однако Индия отказалась участвовать в саммите на самом высоком уровне, сообщают СМИ. Китай также не принял приглашение, хотя в США не считают это критичным моментом.

Также "Телеграф" рассказывал о том, кого направит Австралия на саммит мира в Швейцарию. Кандидат выглядит немного странно.