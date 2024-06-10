Сколько спасателей и полицейских забронируют? Нардеп ответил на важный вопрос

По словам главы МВД, 90% спасателей и полицейских в Украине будут забронированы

Количество военнообязанных работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения Министра внутренних дел. Если они не являются критически важными для функционирования этих органов, то они могут быть мобилизованы.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. Деталями он поделился в интервью РБК-Украина.

"Думаю, это приемлемо, поскольку в Национальной полиции, как и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, работают не только полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал", — пояснил народный избранник.

По словам Вениславского, тема бронирования спасателей и полицейских оказалась наиболее чувствительной. Власти понимают, что не стоит усиливать вооруженные силы за счет деятельности Нацполиции. Ведь она обеспечивает столь важную составляющую нацбезопасности как правопорядок и борьба с преступностью.

"Поэтому мы настаивали, что это должно быть 100%. О работниках ГСЧС мы не вели дискуссии. Но Кабинет министров Украины и задействованные министерства уверяли нас, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подпадает под две категории, которые предусмотрены для бронирования ", — подчеркнул нардеп.

На днях министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что 90% спасателей и полицейских в Украине будут забронированы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в начале июля в приложении "Дия" может появиться возможность бронирования от мобилизации онлайн, что весьма кстати, ведь на ТЦК сейчас бешеная нагрузка. Процесс обещают сделать быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат – через час.