Статус критически важного предприятия и бронирования: кто может его получить и при каком условии, рассказал нардеп

Есть несколько моментов, которые на это будут влиять

Вопрос бронирования работников от мобилизации и предоставления статуса критически важного предприятию до сих пор волнует общество. Ведь есть мнение, что это касается только государственных учреждений, но это не так.

Не важно, кому принадлежит предприятие, если оно играет критически важную роль. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, пишет "РБК".

"У нас нет никакой разницы между государственным и частным предприятием. Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники этого предприятия будут иметь право на бронирование", — говорит Вениславский.

По его словам, объем бронирования будет определяться постановлением. Оно, в свою очередь, не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование.

"Имеют право и частные предприятия, занимающиеся энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и тому подобное", — добавляет нардеп.

Вениславский отмечает, что конкретный перечень критически важных предприятий будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики. Однако есть ряд ключевых моментов, которые могут влиять на это. Например, в оборонно-промышленных комплексах это наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ, продукции, тех или иных образцов вооружения, боеприпасов и т.д. Действующий контракт дает основания вместе с другими обстоятельствами, говорить о том, что предприятие будет критически важным.

В то же время, отдельные предприятия будут иметь возможность забронировать 100% военнообязанных, а некоторые – до 50%. Эта цифра и процент зависит от сферы деятельности предприятия. Вениславский добавляет, что бронирование 100% работников будут иметь энергетические комплексы, критическая инфраструктура, оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Напомним, что Вениславский также рассказал, будет ли направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) через "Резерв+" и другие ресурсы.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал, сколько спасателей и полицейских забронируют от призыва.